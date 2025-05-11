Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kurban Kesim Elemanı” sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Mezbahası’nda düzenlenen kurs, kurban kesim işlemlerinin İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini ve kesim sırasında olası kazaların önlenmesini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda “Kurban Kesim Elemanı Kursu” açtı. Kurban Bayramı’nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen kursa yoğun katılım oldu. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, İzmit Mezbahası’nda düzenleniyor. Verilen eğitimlerle kurban bayramlarında olası kazaların önüne geçilmiş olacak.

Teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 20 ders saati oluşan kurs programı “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin ardından pratik uygulamalar Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kesim personeli tarafından veriliyor. Bu eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası’nda gerçekleştiriliyor.

“Kurban Kesim Elemanı Kursu Programını” bitiren bireylerin kurbanın İslamiyet’teki önemi ve dini dayanakları, vekâlet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken dualar ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca kurban atıklarının bertarafının önemi, koku, hastalık, karasinek gibi olumsuz etkilerin önüne geçilmesi hakkında da detaylı bilgi verildi.

Bugüne kadar binlerce kursiyerin yararlandığı “Kurban Kesim Elemanı Kursu” ile vatandaşlar, kurbanlarının İslami usullere göre ve sağlık kurallarına uygun ortamlarda kesilmesinin gönül rahatlığını yaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.