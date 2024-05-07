Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçtı. 

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Olay, Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu ancak sürücü, polisin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün ardından Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekipleri de harekete geçti.

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Mudanya-Bursa Yolu'nda polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, trafiği birbirine katarak tehlikeli bir şekilde ilerledi.  Olay, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi ve ürücü trafiğin yoğun olduğu yerde kamera açısından kayboldu.

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Kaynak: İHA