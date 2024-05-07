Sındırgı ilçesinde baharın müjdecisi Hıdırellez, geleneksel oyunlarla kutlandı. Baharın gelişi olarak kabul edilen Hıdırellez, birçok mahallede farklı etkinliklerle kutlandığı gibi Işıklar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadınlar tarafından imece usulü yapılan geleneksel gözleme ikramı ile başlayan etkinlikler, gencinden yaşlısına herkesin katılımı ile gerçekleştirilen geleneksel yarışmalar ve oyunlarla devam etti. Doğanın içinde gerçekleştirilen etkinliklerde keyif dolu anlar yaşandı. Kule oyunları, mendil kapmaca, kurt kuzu, çuval yarışı, halat çekme gibi birçok farklı yarışmalarla çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlar eğlence dolu anlar yaşadı.

Hıdırellez’in baharın müjdeleyicisi, bol ve bereketin simgesi olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak “ Milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte bugün burada mahalle sakinlerimizin ikramları ve samimiyeti ile karşılandık. Bu güzel ortamı hazırlayan mahalle sakinlerimize, muhtarımıza Işıklarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Hıdırellez etkinliklerinin vatandaşlarla bir araya geldikleri çok kıymetli etkinlikler olduğunu belirten Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da “ Esas emekçilerimiz de kadınlarımız çok teşekkür ediyorum. İkramları ile güzellik kattılar. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, kültürümüzü yaşatacağız. Bir arada olacağız, birlikte olacağız. Memleketimizin daha güzel günlere kavuşması için mücadele edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Yıllardan bu yana süregelen gelenekten mahalle sakinleri ve katılımcılar da oldukça memnun. Işıklar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, Hıdırellez geleneklerini yaşayarak bahara “merhaba” dedi.

Işıklar mahallesi Hıdırellez şenliğine Balıkesir milletvekili Serkan Sarı, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Halk Partisi Sındırgı ilçe başkanı Ahmet Algın, belediye başkan yardımcıları Muhammet Şahin, İsmail Sönmez, meclis üyeleri, daire amirleri, çevre il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş katıldı.