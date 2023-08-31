Dün akşam saatlerinde bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaşanan trajik olayın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşındaki Burak Kan'ın, ekmek almak için evinden çıkarak kahvehaneye geldiği ve tesadüfen kayınpederini gördüğü anda içeri girdiği ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki, bu anın hemen ardından kurşunların hedefi oldu.

Olayın ardından kahvehanede bulunan diğer kişilerin de karşılık vermesiyle çatışma başladı. İki kişinin hayatını kaybettiği bu çatışmada, aynı zamanda dört kişi de yaralandı. Saldırı sonucunda yaşamını yitiren Burak Kan, henüz 30 yaşında ve bir çocuk babasıydı. Kan'ın evden çıkarken amacı sadece ekmek almakken, kayınpederini görmesi sonucunda içeri girmesi ve bu sırada hedef alınması büyük bir trajedi olarak nitelendirildi.

Burak Kan'ın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi ve yakınları, cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelerek acılarını paylaştı. Bekir Custan, Burak Kan'ın ailesinden biri olarak olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini ancak saldırıyı düzenleyen kişilerin cezasız kalmamasını ve adalete hesap vermelerini istediklerini dile getirdi. Custan, "Bu tür katillerin cezasız kalmasını istemiyoruz. Kendisi evden çıkıp ekmek almaya gidiyor. Sadece orada oturduğu için ölüyor olayla ilgisi alakası yok" şeklinde konuştu.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burak Kan'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve Okmeydanı Cemevi'ne götürüldü. Olayın detayları hala netleşmemiş olsa da, ailesi ve çevresi adaletin sağlanmasını talep ediyor ve saldırıyı gerçekleştirenlerin devlet önünde hesap vermesini istiyor.