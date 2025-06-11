Toplantıya bakanlar, Merkez Bankası Başkanı ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve üretim gücü sayesinde küresel fırsatları değerlendirme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

İki yıldır uygulanan ekonomi programının ekonomideki dayanıklılığı artırdığı ve enflasyonla mücadelede ilerleme sağlandığı belirtildi. Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreciyle yıllık enflasyonun 2025 Mayıs itibarıyla yüzde 35,4’e gerilediği açıklandı. Kira enflasyonundaki düşüşün sürdüğü, ancak halen istenilen düzeyde olmadığı ifade edilerek konut arzını artırmak için yeni politikaların devreye alındığı bildirildi. Konut talep ve arzının dengelenmesiyle kira enflasyonundaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Enerjide arz güvenliğinin stratejik önemi vurgulanırken, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımların sürdüğü ifade edildi.

Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ticaretteki gelişmelerin etkilerini azaltmak, enerji bağımlılığını düşürmek, kira ve konut fiyatlarını dengelemek ve özel istihdam bürolarının durumunu gözden geçirmek gibi başlıkların toplantıda ele alındığını aktardı. Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.