Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik olarak sunduğu alıcı kredilerinin kapsamını genişletti ve rekabetçi finansman imkanlarını uygulamaya aldı. Müjdeyi Türk Eximbank'ın Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat verdi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası-Türk Eximbank'tan, ihracatçılara müjde geldi. Banka, alıcı kredilerinin kapsamını dış ticaret ürünleri ve iskonto programlarını da ekleyerek genişletti, ülke ve banka ağını büyüttü. İhracatçılar için müjde niteliğindeki kararları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat duyurdu.

Bakan Bolat, Türk Eximbank'ın düzenlediği Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, 'Alıcı kredilerinde; Türk Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile OECD'nin belirlemiş olduğu referans faiz oranı (CIRR) arasındaki farkın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesini öngörüyoruz' dedi. Yeni düzenleme ile akreditif iskontosu gibi dış ticaret ürünlerinin de kapsama alındığını belirten Bakan Bolat, 'Yeni model ile yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği sağlanacak. Böylelikle yabancı alıcıya sunulan finansman imkânları uluslararası standartlarda ve rekabetçi maliyetle sağlanabilecek. İhracatçılarımız ise peşin tahsilat imkânına kavuşacaktır' ifadelerini kullandı.

Desteklenen ülke sayısı 94 oldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ticaret Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Volkan Ağar, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeleri Didem Bahar Özgün Yılmaz ile Şeyh Mehmet Boz, ihracatçı birlik başkanları ve ihracatçıların katıldığı toplantıda konuşan Bolat, 'Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği ile ihracatçılarımızın ticari ve politik risklerini güvence altına alan alacak sigortalarımızı özellikle riskli pazarlarda güçlendirmeyi hedefliyoruz. İlaveten, alıcı kredisi destek sistemimizin etkin ve sürdürülebilir yapıda kullanılabilmesi, özellikle riskli pazarlarda sunulabilmesi amacıyla Alıcı Kredisi Tazmin Desteği de sağlamaya da başlandık. Bu destekler ile ihracatımızı sadece ürünle değil finansman imkânı ile de rekabetçi olmasını temin ediyoruz. Ayrıca, söz konusu destek mekanizmasına konu olacak yatırım mallarının da kapsamını genişleterek desteklediğimiz yatırım malı sayısını (GTIP bazında) 821'e çıkararak; alıcı kredileri destek mekanizmamızı, toplam mal ihracatımızın yüzde 26,8'ini kapsar hale getirdik. Bununla birlikte, yurt dışındaki muhabir bankalara limit tahsis çalışmalarımızı hızlandırdık ve 94 ülkede 1 milyar doların üzerinde alıcı kredisi limiti kullanılabilir hale getirdik. Bu limitin kısa süre içerisinde daha fazla ülkede daha yüksek tutarlarda tahsisi konusunda da çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme programları düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yatırım malı ihracatçılarına yönelik alıcı kredileri tanıtım toplantıları ve geniş katılımlı bilgilendirme programları düzenleneceğini dile getiren Bakan Bolat, 'Bakanlığımız bunun yanında, Türk Eximbank ve ihracatçı firmaların katılımıyla hedef ülkelere yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlenecektir. Ticaret Müşavirliklerimiz de networkleri kullanılarak yerel yatırım malı ithalatçılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Alt yapı ve insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla da destek programının etkin ve sürdürülebilir uygulanması için Destek Yönetim Sistemi (DYS) entegrasyonu tamamlanmıştır. Türk Eximbank'ın alıcı kredileri ve akreditifli işlemlerine yönelik sistem alt yapısı ve insan kaynağı yatırımları da hızlandırılmıştır' dedi.

''Misyonumuz ihracatçılarımızın yanında olmak''

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik de yaptığı konuşmada, 'Türk Eximbank'ın kurulduğu günden beri temel misyonu hiç değişmedi: Üreten, ihraç eden ve küresel pazarlarda rekabet eden firmalarımızın yanında olmak. Dünyada ticaretin dinamikleri hızla değişirken, artık ihracatın finansmanı da çok boyutlu ve stratejik bir nitelik kazanmıştır. Bugün ihracat sadece bir satış faaliyeti değil; üretimden yatırıma, risk yönetiminden proje finansmanına kadar uzanan bütüncül bir ekosistemdir. Banka olarak bu dönüşümü doğru okuyarak; güçlü bilanço yapımız sayesinde uluslararası piyasalardan sağladığımız uzun vadeli kaynaklar ve geniş ürün yelpazemizle ihracatçılarımıza daha etkin destek sunmayı sürdürüyoruz' dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle alıcı kredilerinde yeni bir atılım sürecine girdiklerini belirten Çelik, 'Yatırım malı ihracatı ve yurt dışı müteahhitlik projelerinde daha kapsamlı ve rekabetçi finansman imkânları sunulabilecek şekilde Ticari Faiz Referans Oranından (CIRR) sağladığımız desteğin kapsamını genişletiyoruz. Diğer taraftan, ihracatçılarımıza tek noktadan ve entegre çözümler sunan yeni bir yapıyı da hayata geçiriyoruz. Amacımız, ihracatçılarımızın dış ticaretin her aşamasında ihtiyaç duyduğu finansman ve hizmetlere daha hızlı, daha pratik ve daha etkin şekilde erişebilmesidir' ifadelerini kullandı.

Desteklenen ihracatçıların yüzde 83'ü KOBİ

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de konuşmasında Türk Eximbank'ın bu zamana kadar ihracatçılara verdiği destekleri anlattı. Güney, Türk Eximbank'ın faaliyete başladığı 1987 yılında bu yana, ihracatçıların en güçlü ve en güvenilir destekçisi olduğuna vurgu yaptı. Güney, '2024 yılında ihracatçılarımıza toplam 48,7 milyar ABD doları destek sağladık. 2025 yıl sonu itibariyle ise 26,8 milyar doları kredi, 27,5 milyar doları sigorta olmak üzere, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla toplam 54,3 milyar dolar tutarında rekor seviyede destek sunduk. Bugün itibariyle, aktiflerimizin yüzde 90'ını ihracatçılarımıza kredi olarak tahsis ediyoruz. Toplam aktif büyüklüğümüz 1,3 trilyon TL seviyesine ulaştı. 2025 yılında uluslararası sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 8,7 milyar dolar tutarında kaynak temin ettik. Yine 2025 itibariyle aktif olarak destek verdiğimiz 18 bin 500 ihracatçımızın yüzde 83'ünü KOBİ'lerimiz oluşturuyor. Son beş yılda 6 bin yeni KOBİ firmamız Türk Eximbank desteklerinden faydalanmaya başlamış, ihracat ekosistemimizin kapsayıcılığı önemli ölçüde artmıştır' dedi. Güney, alıcı kredilerinin yeni küresel ticaret düzeninde tüm ihracat destek kuruluşları tarafından etkin bir şekilde kullanılan, dış ticarette rekabeti belirleyen stratejik bir ihracat destek aracı haline geldiğini vurguladı. Güney, alıcı kredilerini, dış ticaretin finansmanı ürünleri ile tamamlayarak ihracatçılara uçtan uca çözümler sunduklarını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Türk Eximbank Yönetim Kurulu Osman Çelik ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, günün anısına istinaden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a bir hediye takdim etti.