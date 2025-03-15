Ekrem İmamoğlu, aralarında sorun olduğu iddia edilen Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.

Görüşmenin ardından iki isim kameraların karşısına geçti. Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun ziyareti ve Ankara'daki toplantıya katılmaması ile ilgili "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara'ya ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek memleketimizi bu ceberut süreçten kurtarmaktır."

Mansur Yavaş'tan basın mensuplarının "Kimsenin yedeği değilim" açıklaması üzerinden soru yöneltmesine dikkat çeken bir cevap geldi. Yavaş cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu aday kim olacak? Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur. Bunlar gerçekten, yani adlandırmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bunları kötü buluyorum."