ABD İklim Tahmin Merkezi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), dünya genelini etkileyebilecek El Nino hava olayına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurumun yayımladığı son aylık bültende, El Nino’nun yakın zamanda ortaya çıkmasının yüksek ihtimal olduğu belirtilirken, yılın ilerleyen dönemlerinde 'çok güçlü' seviyelere ulaşabileceği ifade edildi.

MAYIS-TEMMUZ ARASI YÜZDE 82

AFP'nin haberine göre bilim adamları, El Nino’nun mayıs ile temmuz ayları arasında ortaya çıkma olasılığının yüzde 82 olduğunu açıkladı. NOAA verilerine göre, eylül-kasım döneminde hava olayının güçlü ya da çok güçlü hale gelme ihtimali ise yüzde 50’nin üzerinde bulunuyor.

Uzmanlar, El Nino’nun iklim değişikliğinin etkilerini daha da ağırlaştırabileceğine dikkat çekerek, dünya genelinde kuraklık, aşırı yağış, sıcak hava dalgaları ve diğer ekstrem hava olaylarının artabileceği uyarısında bulundu.

BAZI AŞIRI HAVA OLAYLARI GÖRÜLEBİLİR

Açıklamada, El Nino’nun etkisinin kesin boyutunun henüz netleşmediği belirtilirken, “Daha güçlü El Nino olayları her zaman daha büyük felaketler anlamına gelmez ancak bazı aşırı hava olaylarının görülme ihtimalini artırabilir” değerlendirmesi yapıldı.

Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları ve alize rüzgarlarındaki değişimlerle ortaya çıkan El Nino, yaklaşık her 2 ila 7 yılda bir meydana geliyor. Küresel hava sistemleri üzerinde büyük etkiler oluşturan doğa olayı, dünyanın farklı bölgelerinde ciddi iklim dengesizliklerine yol açabiliyor.

Bilim adamları ayrıca El Nino’nun, fosil yakıt kullanımına bağlı küresel ısınmanın etkilerini daha da artırabileceğini belirtti. Son olarak, El Nino etkisiyle 2023 ve 2024 yıllarının kayıtlara geçen en sıcak yıllar arasında yer aldığı hatırlatıldı.