Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 14 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’den itibaren İnegöl başta olmak üzere Bursa’nın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışın akşam saat 20.00’ye kadar devam etmesi beklenirken, İnegöl’de yaklaşık 9 saat boyunca sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.