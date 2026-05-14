Festivalin açılış programı Sultanbeyli Meydan Park'ta düzenlendi. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında çocuklar, gençler ve ailelere yönelik çevre bilincini artıran programlar hazırlandı. Festival alanında geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir enerji uygulamaları, robot şovları, VR simülasyon deneyimleri, bilim gösterileri ve tematik sergiler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Festivalin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, 'Çevreye duyarlı, kaynaklarını bilinçli kullanan ve geleceğine sahip çıkan bir toplum olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Festivalimizde üç gün boyunca hem öğretici hem de keyifli etkinliklerle vatandaşlarımızı ağırlayacağız' dedi.

Sıfır atık anlayışının yalnızca atıkları ayrıştırmaktan ibaret olmadığını belirten Tombaş, 'Kaynaklarımızı doğru kullanmak, israfı önlemek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak zorundayız. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında belediyenin çevre yatırımlarına da değinen Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan kompost tesisinin İstanbul'daki ilçe belediyeleri arasında en büyük tesislerden biri olduğunu söyledi. Sebze-meyve atıkları ile budanan ağaç dallarının komposta dönüştürüldüğü tesisin yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Tombaş, ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisinin de tamamlandığını kaydetti.

İlçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla giysi kumbaraları, ilaç atığı toplama noktaları ile cam, karton ve plastik atık ekipmanlarının farklı noktalarda hizmet verdiğini ifade eden Tombaş, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 407 ton ambalaj atığı ile 260 ton tekstil atığının geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.

Festival kapsamında ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü yarışmalar da düzenlenecek. İklim değişikliği, çevre bilinci ve sıfır atık kültürüne yönelik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri festival programı kapsamında verilecek.

Festival boyunca Güven İslamoğlu, Altuğ Karataş ve Prof. Dr. Yıldız Aksoy söyleşileriyle vatandaşlarla buluşacak. Bilim şovları, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri ve konserlerin de yer aldığı festival 16 Mayıs'a kadar Sultanbeyli Meydan Park'ta devam edecek.