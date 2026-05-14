Belediye bünyesinde görev yapan ekipler ve ilaçlama araçları; cadde, sokak, park, yeşil alan, dere yatakları, rögarlar, kanalizasyon hatları, süs havuzları ve su birikintilerinde periyodik ilaçlama çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmaların özellikle yaz aylarında vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaz dönemiyle birlikte ilaçlama çalışmalarının hız kazandığını belirterek, 'Yaz aylarına artık girmiş bulunuyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle sivrisinek ve haşerelere karşı vektörel ilaçlama çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Üç ilaçlama aracımız ve ekiplerimizle her gün ilçemizin tüm mahallelerinde cadde ve sokaklarda çalışmalarımız devam edecek' dedi.

Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da bireysel tedbirler almasının önemine dikkat çekti. Özellikle su birikintilerinin sineklerin üremesi için uygun ortam oluşturduğu belirtilerek; bahçe, teras, ağaç dipleri ve çeşitli kaplarda biriken suların düzenli kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca hayvanlar için bırakılan su kaplarının sık sık değiştirilmesi ve kullanılmayan kapların kapalı tutulması gerektiği hatırlatıldı. Kağıthane Belediyesi, yaz boyunca ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek.