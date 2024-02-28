Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi üzerinden Mehmet Gemici Caddesi istikametine giden M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Gemici Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü M.C.K. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada, elektrik direği eğilirken caddenin bir kesiminde elektrikler kesildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, TREDAŞ ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TREDAŞ ekipleri, eğilen elektrik direğiyle ilgili önlem aldı. Caddenin bir bölümünde kesilen elektrikler ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu geri geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.