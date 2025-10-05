Ocak ayında hayata geçirilmesi beklenen düzenlemenin, elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 15’ini etkilemesi öngörülüyor. Bu yeni sistemle, yüksek gelirli ve fazla tüketimi olan kullanıcılar elektriği gerçek maliyetinden öderken, dar ve orta gelirli kesimler mevcut devlet desteğinden faydalanmayı sürdürecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında daha adil bir düzenleme için harekete geçti. Mevcut durumda yıllık 5 bin kilovatsaat olan tüketim kademesinin 3 bin kilovatsaate düşürülmesi hedefleniyor. Yeni uygulamanın ekim sonuna kadar netleşmesi, ocak ayından itibaren de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen sınırı geçen aboneler, fazla tükettikleri elektrik için gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak.

Gelir Dengesine Göre Daha Adil Bir Sistem

Elektrik ve doğalgazda uzun süredir tüm gelir gruplarına eşit uygulanan devlet destekleri, yeni düzenlemeyle daha adil bir yapıya kavuşturulmak isteniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu doğrultuda gelir seviyesine göre farklılaştırılmış destek sistemine geçmeyi planlıyor. Bu kapsamda ilk kez uygulamaya alınan “son kaynak tedarik tarifesi” oranının da bu ay içinde güncellenmesi öngörülüyor. Böylece, yüksek gelirli ve fazla elektrik tüketen haneler, kullandıkları enerjinin bedelini daha gerçekçi koşullarda ödeyecek.

Dar ve Orta Gelirli Haneler Destekten Yararlanmaya Devam Edecek

Yeni düzenlemenin, Türkiye genelindeki elektrik abonelerinin en az yüzde 85’ini kapsam dışı bırakması amaçlanıyor. Böylece dar ve orta gelirli milyonlarca kişi, elektrik tüketiminde devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Öte yandan, yüksek gelirli, elektrikli araç sahibi olan ya da geniş metrekareli evlerde yaşayan kullanıcılar ise kademeli tarifenin üst dilimlerinden etkilenerek daha yüksek faturalarla karşılaşacak.

Kademe Uygulaması Nasıl İşliyor?

Şu anki sistemde, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırı, aylık ortalama 347 kilovatsaatin üzerinde elektrik harcayan aboneleri kapsıyor. Bu tüketim seviyesini aşan kullanıcılar, elektriği daha gerçekçi bir maliyetle ödüyor. Türkiye genelinde 42 milyon abone bulunurken, mevcut uygulamadan yaklaşık 1,2 milyon abone, yani yüzde 3’lük bir kesim etkileniyor. Yeni sistemle birlikte bu oranın sınırlı bir şekilde artması bekleniyor.

Yeni Sınırla Faturalarda Artış Bekleniyor

Türkiye genelinde abonelerin yüzde 85’i aylık 240 kilovatsaatin altında elektrik tüketiyor. Bu da yıllık en fazla 2 bin 880 kilovatsaatlik kullanım anlamına geliyor. Dolayısıyla 3 bin kilovatsaatlik yeni sınır, yalnızca yüzde 15’lik bir kesimi kapsayacak. Bu kesimde yer alan ve daha fazla elektrik kullanan hanelerde ise ocak ayından itibaren faturalarda yüzde 60 ila 100 arasında artış yaşanabileceği öngörülüyor.