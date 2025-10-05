İzmir-Ankara kara yolunda öğle saatlerinde akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ile yanında bulunan Mehmet Ceyhun T.’yi istasyonda görünce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

Hüseyin Ö., kucağında bebeğiyle markete sığınmaya çalışan eski eşi Fatma K.’nın peşinden içeri girerek defalarca bıçakladı. Neyse ki bebek olaydan zarar görmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların panikle uzaklaştığı ve market çalışanlarının saldırganı durdurmak için üzerine ürün fırlattığı anlar görüldü. Bu esnada Hüseyin Ö., kadını bırakıp kendisine müdahale edenlerin peşine yöneldi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.