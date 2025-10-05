İlçe kapalı spor salonunda saat 16.00’da başlayan müsabakaya ilçe halkı yoğun katılım gösterdi.

Müsabakaya tutuk başlayan temsilcimiz daha sonra oyuna ağırlığını koyarak ilk seti 25-14 kazandı.

İkinci sete hızlı başlayan İnegöl’ün sultanları 25-14 seti kazanarak skoru 2-0’a getirdi.

3. sette süprize izin vermeyen İnegöl’ün sultanları seti 25-16 kazanarak 3-0 gibi net skorla müsabakayı kazandı.

Müsabaka sonrası ise taraftarlar Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor’un maskotu Mack’e yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: BÜLTEN