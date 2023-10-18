İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri elektrikli bisikletlere yönelik uygulamalara hız kazandırdı. Tescilsiz elektrikli bisikletler, trafikten men ediliyor.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik uygulanma yaptılar.

Anafartalar ve Atatürk bulvarlarında yapılan denetimlerde tescilsiz olan bisikletler trafikten men edildi. 0,25 KW ve üzeri olan elektrikli bisikletlere tescil zorunlulu geldi.

İnegöl'de bulunan elektrikli bisikletlerin yüzde 90'ına tescil zorunluluğu gelmiş oldu.

EHLİYET ZORUNLULUĞU DA GELDİ

0,25- 4 KW bisikletler B sınıfı, 4-11KW A1 sınıfı, 11-35 KW olanlar A2 sınıfı ehliyetle kullanabilir.

İnegöl'de 2 günde yapılan uygulamalarda 20 elektrikli bisiklet trafikten men edildi.

Seher Yaşa