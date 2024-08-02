SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi Engin Deniz Parlar’ın elektronik devre atıklarından altın başta olmak üzere değerli metallerin geri kazanımını sağlamayı amaçlayan projesi TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Engin Deniz Parlar’ın hazırladığı ‘Elektronik Devre Atıkları Liçinden Altın Geri Kazanımı İçin Uygun Kovalent Organik Çerçeve (COF) Yapılarının Sentezlenmesi ve Bu Amaçla Kullanılması’ başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde kabul edildi. Aynı zaman TÜBİTAK 2211C Öncelikli Alanlar Doktora Bursiyeri olan Engin Deniz Parlar, proje önerisini Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can danışmanlığında hazırladı. Proje, ileri işlevsel malzemelerden birisi olarak değerlendirilen ve altın ile adsorpsiyon gibi değerli metalleri bünyesinde bulunduran elektronik devre atıklarından geri kazanım süreçlerine odaklanıyor. Bu süreçlerde yüksek performans göstermesi beklenen özel tasarlanmış kovalent organik çerçeve yapıların sentezlenmesi ve kullanılabilirliğinin incelenmesi hedefleniyor.

Kabul edilen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi Engin Deniz Parlar, “Altın gibi değerli metallerin elektronik devre atıklarında cevherlerinden daha yüksek oranda bulunduğu biliniyor. Bu metallerin tekrar kullanıma sunulmasına yönelik en ciddi problem çok sayıda metalin ayrıştırılmasında yaşanan teknik zorluklar oluyor. Biz bunun için kovalent organik çerçeve malzemeleri kullanarak farklı metaller içeren bir karışımdan seçimli olarak bu değerli metalleri geri kazanmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yapacağımız proje çalışmalarının, son yıllarda önemi artan kovalent organik çerçeve malzemelerin birçok uygulama alanında hem ülkemizin hem dünyanın önde gelen bilim insanları ile ortak çalışmalar yapmamızın önünü açacağına inanıyoruz. Böylelikle üniversitemizin uluslararası iş birliği kapasitesinin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Proje kapsamındaki çalışmalarda iki lisans ve bir doktora öğrencisine burs verilecek olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.