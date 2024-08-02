TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle en düşük emekliği aylığı on bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler ile asgari kurumlar vergisi güncellendi. Kayıt dışı faaliyetler ile mücadele daha da güçlendirildi.

Kanunla en düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenleme ile 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellendi. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden Türkiye’den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRA OLDU

Düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak

Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

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