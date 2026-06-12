Bilecik'te bir plastik fabrikasında makine bakımı yaptığı esnada elini iş makinesine kaptıran işçinin sağ el serçe parmağı koptu.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde Sezersan Delta Plastik isimli işletmede meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan Metin K. makine bakımı yaptığı esnada sağ eli avuç kısmını makinenin arasına sıkıştırdı. Metin K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Metin K.'nin sağ el serçe parmağının kopması sebebiyle uzuv kaybı yaşadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.