Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Burak Berk, Çamlıca, Kerem Özdilek ile Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim alan minik öğrenciler, bir dönemi tamamlamanın sevincini yaşadı. Eğitim dönemi boyunca hem öğrenen hem de sosyalleşen minikler, dönemin son gününde ise karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtımı öncesinde hazırlanan alanda çeşitli etkinliklere katılan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Oyunlar oynayan, boyama yapan ve dans eden minik öğrenciler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliklerin ardından karnelerini alan minikler, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.