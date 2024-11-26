Tesla ve SpaceX’in kurucusu Musk, bu politikayı “tembel bağlantıları” engellemenin bir yolu olarak savundu. Bu açıklama, gazetecilerin ve teknoloji analistlerinin daha önce dile getirdiği endişeleri doğrular nitelikte.

Pazar günü etkili teknoloji yatırımcısı ve yazar Paul Graham, X’in bağlantı içeren gönderilere öncelik vermediğini belirterek, bu durumun bilgi edinmeyi zorlaştırdığını ifade etti. Musk ise buna, “Bağlantıyı doğrudan gönderiye eklemek yerine, gönderiye bir açıklama yazıp bağlantıyı yanıt olarak paylaşın. Bu, tembel bağlantıların önüne geçer” şeklinde yanıt verdi. Graham, daha sonra, bir makaleye yanıt bölümünde bağlantı vermenin neden daha az “tembel” sayıldığını sorguladı. Ancak Musk, pazartesi akşamına kadar bu yoruma başka bir yanıt vermedi.

Gazeteciler ve teknoloji analistleri, uzun süredir X’in zaman çizelgesi sıralama ve öneri algoritmalarının köprü bağlantılar içeren gönderilere bir ceza uyguladığından şüpheleniyordu.

Musk, Ekim 2023’te bunun doğru olduğunu dolaylı olarak kabul etti. Musk o zaman “Algoritmamız X üzerinde harcanan zamanı optimize etmeye çalışıyor, bu nedenle bağlantılar çok fazla dikkat çekmiyor, çünkü insanlar tıklarsa daha az zaman harcanıyor” demişti.

“En iyi şey, bu platformda uzun formda içerik yayınlamaktır” diye eklemişti. Musk, Ekim 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alıp adını X olarak değiştirdiğinden beri, insanları materyallerini başka yerler yerine burada yayınlamaya teşvik etti.

Ayrıca bazı kullanıcılara popüler gönderiler için gelirden pay vererek, platformda yeni bir yaratıcı ekonomiyi teşvik etmeye çalıştı. Köprü politikası, Musk’ın birçok şirketinin suistimallerini sık sık haber yapan geleneksel medyaya karşı uzun süredir devam eden düşmanlığıyla örtüşüyor.

Gazeteciler de kısmen köprü politikası, kısmen de Musk’ın aşırı sağ ideolojiyi benimsemesi ve yalan haberleri tekrar tekrar desteklemesi nedeniyle X’i işlerini tanıtacak bir yer olarak görmüyor.

Bu ayın başlarında İngiliz The Guardian gazetesi, sahibinin siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullandığı “zehirli bir medya platformu” olarak nitelendirdiği X’te artık resmi olarak yayın yapmayacağını duyurmuştu.