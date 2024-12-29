Milyonlarca emekli ve memurun 2024 yılı sonu maaş artışlarını merakla beklediği dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yeni maaş artış oranları netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki enflasyon oranları, 5 aylık artış oranını %14,58 olarak belirlerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış oranı yaklaşık %17 olacak. Memur ve memur emeklilerine ise %12’lik bir maaş zammı yapılacak.

TÜİK'in verilerine göre, Temmuz ayında %3,32, Ağustos'ta %2,47, Eylül'de %2,97, Ekim'de %2,88 ve Kasım'da %2,24 olarak açıklanan enflasyon oranları, emeklilerin 5 aylık maaş farkını %14,58 olarak belirledi. Ancak, açlık sınırının 22 bin TL'yi geçtiği bir dönemde, 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, beklenen iyileşmenin sağlanamayabileceği endişesini taşıyor.

Aralık ayı enflasyon verisinin Ocak başında açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin 6 aylık maaş zammı kesinleşecek. Erdursun, Aralık ayında %2 civarında bir enflasyon oranı açıklanacağını öngörerek, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı yansıtılacağını belirtti.