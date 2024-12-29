Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollar karla kaplandı. İnegöl'ün Çayyaka mahallesinin Boğazova bölgesine kar sevinci yaşamak için çıkan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Zincir takmadan çıkmaya çalışan bazı sürücülerin araçları yoldan çıkarak mahsur kaldı.

Çok sayıda araç yolu kapattı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma komutanlığı Trafik Timleri, araçları yoldan çıkarmak için sürücülere yardım etti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ