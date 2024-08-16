Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Osman Yongacı isimli vatandaş, evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını süsleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

Emekli olduktan sonra boş vakitlerini değerlendirmek için su kabağı işleyen Osman Yongacı, kendi imkanlarıyla evinin bir odasına kurduğu küçük atölyede su kabaklarından birbirinden güzel eserler yapıyor. 7 yıldır su kabağı işlediğini anlatan Osman Yongacı; “Emekli olduktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşımın köyüne gittim. Orada su kabağı gördüm. Su kabağı çekirdekleri aldım ve kendim yetiştirmeye başladım. Yetiştirdiğim su kabaklarını, internetten gördüğüm süslenmiş su kabağı resimlerden esinlenerekten su kabağını işlemeye başladım. 2017 yılından itibaren su kabağı işlemeye devam ettim. İşlediğim su kabaklarını çevremden büyük beğeni aldım. Sipariş almaya başladım. Değişik farklı türlerden kabaklar yetiştirdikten sonra rağbet arttı. Hala bu işi yapmaktayım. Taraftar lambalar, avizeler, abajurlar ve masa lambaları en çok tercih ediliyor” dedi.

"Gençlere bu sanatla uğraşmalarını tavsiye ederim”

Yongacı; “Su kabağı işleme sanatı, gerçekten boş vakitlerimizde toprakla uğraşmak, ekip biçmek gibi çok rahatlatan çok güzel bir el sanatları. Bütün gençlerimizi de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.