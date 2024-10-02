Edirne’de bu yıl Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde farklı meslek gruplarından emekli olan yaşlılar, gençlik yıllarına dönerek o günleri yeniden yaşama fırsatı buldu. Emekli polis, kıyafetini giyerek devriyeye çıkarken, emekli öğretmen de sınıfta ders anlattı.

Bu anlamlı etkinlikler, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yer alan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de gerçekleştirildi. Bir günlüğüne de olsa mesleklerine geri dönen huzurevi sakinleri, bu nostaljik anlar sayesinde meslek özlemlerini giderdi. Duygu dolu anlar yaşayan yaşlıların yüzleri, etkinliğin sıcak atmosferinde gülümsemeyle parladı.

Telsizi eline alıp devriye attı

Emekli polis memuru Enver Ertürk (69), yeniden polis üniformasını giydi, telsizini eline aldı ve ekip arabasıyla devriye yaptı. Ertürk, yıllar boyunca büyük bir aşkla sürdürdüğü polislik mesleğine kısa süreli de olsa dönmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Ertürk, "Polislik, benim için her zaman özel bir meslek oldu. Bu mesleği severek yaptım ve emekli olduktan sonra bile mesleğime duyduğum sevgiyi hiç kaybetmedim. Bu etkinlik sayesinde meslektaşlarımla tekrar buluşup devriye yapmak, bana gençlik yıllarımı hatırlattı ve o günlerin heyecanını yeniden yaşadım. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizi unutmayan meslektaşlarımın ziyareti beni daha da mutlu etti"

Ertürk, çok sevdiği polislik mesleğini uzun yıllar boyunca sürdürdüğünü ve şu anda kaldığı yaşlı bakım merkezinde huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Ertürk, "Yaşlılar Günü’nde bizi unutmayan meslektaşlarımın ziyareti beni daha da mutlu etti. Polislik mesleğinin ne kadar gurur verici bir meslek olduğunu hatırladım. Şu an Uzunköprü Yaşlı Bakım Merkezi’nde kalıyorum ve burada gördüğüm ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, İl Müdürümüz, Uzunköprü Kurum Müdürümüz, Valimiz, Kaymakamımız ve diğer tüm görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bizlere, çocuklarımızdan göremediğimiz ilgiyi ve sevgiyi gösteriyorlar. Aile ortamını çok özlüyoruz. Ancak burada onlar sayesinde dolu dolu bir yaşam sürüyoruz. Mesleğimin bana kazandırdığı öz güvenle, yaşlı bakım merkezinde gördüğüm bu ilgi, gerçekten çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı

Edirne Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Sedat Seyyar (83) ise öğrencilerle buluştu. Trakya Birlik İlkokulu’nda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilerine hatıralarını anlatan Sedat öğretmen, kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı. Öğrenciler, günün anısına çiçek verdiği Sedat öğretmene uzun süre sarıldı. Dünyanın en güzel mesleğinin öğretmenlik olduğunu dile getiren Seyyar, 36 yıllık meslek yaşamında vatana millete faydalı olan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlattı. Seyyar, öğrencilerle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.