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Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri erkan tarafından cami avlusuna getirilen Aziz Özbek, helallik alınması ve öğle vakti kılınan namazın ardından tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen törene askeri erkan, Özbek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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