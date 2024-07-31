Emekliler için bankasını değiştirmek ve yeni promosyonlardan yararlanmak artık mümkün. Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan vatandaşlar, bu sürenin sonunda yeni bir bankaya geçerek daha yüksek promosyonlardan faydalanabilirler. Ancak, süre dolmadan da banka değişikliği yapılabilir, fakat bu durumda bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Emekliler, mevcut bankaları ile görüşerek 3 yılın sonunda alabilecekleri yeni promosyon tutarlarını talep edebilirler veya maaş aldıkları bankayı değiştirerek yeni promosyon tekliflerinden yararlanabilirler. Eğer mevcut bankadan kredi kullanımı yapılmamışsa, kalan süreye ait promosyon tutarı iade edilerek banka değişikliği yapılabilir.

Bu değişiklikler için, 12 banka Mayıs ayında emekli promosyon kampanyalarını duyurdu ve özel bankalar da kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarına yakın tekliflerde bulunarak emeklilerin ilgisini çekmeye başladı. Örneğin, Halkbank emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasında almak isteyen emeklilere, maaş seviyesine göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli Maaşı Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli maaşı alınan bankayı değiştirmek isteyen vatandaşlar, yeni bir banka seçip, ilgili bankanın şubesine başvuruda bulunarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de banka ve şube değişikliği kolaylıkla yapılabilir. Banka değişikliği yaparken, genellikle bir '3 yıl boyunca maaşımı bu bankadan alacağım' taahhüdü verilmesi gerekiyor. Ancak, bankalar, ek ürünlerin kullanımı karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri sunabilir.