Yerel seçimlere sayılı zaman kala emeklilere yönelik özel çalışmalar açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı ‘Emekli yılı’ olarak ilan etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulan bilgi notunda, emekliye ayrıcalık ve indirimlere yönelik projeler hayata geçirilecek.

EMEKLİLERE ÖZEL AVANTAJLAR GELİYOR

Emeklilere Sağlık, sosyal, ulaşım ve sosyal alanlarda emeklilere öncelik ve ayrıcalık sağlanacak.

Ayrıca kamu ve özel bankalarda emeklilere yönelik adımlar atılacak. Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilecek.