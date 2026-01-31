Çarşamba günü deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, küme düşme hattında zor bir dönem geçiren Adanaspor’u konuk edecek.

Ligde geride kalan 22 hafta sonunda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 47 puanla birinci sırada yer alan yeşil beyazlılar, grupta attığı 50 gole karşılık kalesinde ise 15 gol gördü. Maç başına 2.27 gol atma başarısı gösteren temsilcimiz, kalesinde ise maç başına 0.68 gol yedi. Bursaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Adanaspor’u 6-0 yenmeyi başarmıştı.

Takımın başına getirilen Mustafa Er ile bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Yeşil Beyazlılar, rakibini farklı bir skorla yenerek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

ADANASPOR SADECE 1 PUAN ALABİLDİ

Ligde küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Adanaspor, şu ana kadar ligde sadece Somaspor’dan puan alabildi. Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen 3 puan alabilen ve böylece 4 puana ulaşan ekip, ligdeki 20 karşılaşmayı ise kaybetti.

Zor günler geçiren ekip, transfer yasağı olması nedeniyle sahaya alt yapıdaki oyuncuları ile çıkıyor. Son oynanan lig maçında 18.75 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan ekip, 22 maçta sadece 9 gol atabilirken, kalesinde ise 102 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 23. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Adanaspor arasındaki mücadele 1 Şubat Pazar günü Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde saat 17.00’de başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.