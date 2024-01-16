Resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen bu tablo, işe başlama tarihleri dikkate alınarak emeklilik yaşını ve prim gün sayısını gösteriyor.

Emeklilik planlamasının önemine vurgu yapan SGK, vatandaşların gelecekteki mali durumlarını daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Yeni hesaplama tablosu, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak, vatandaşlara ne zaman emekli olabileceklerini açıkça gösteriyor.

Kısmi Emeklilik İmkânları:

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödemiş kişilere kapılarını açıyor.

Bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar karşılanmalı: a. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. b. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak. c. 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak.

Kadınlar için 50 yaşını, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı hesaplamasında son gerçekleşen şarta göre emeklilik yaşı belirleniyor.

EYT Düzenlemesi:

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

Bağ-Kur Üyeleri İçin Avantajlar:

Bağ-Kur üyeleri için 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emeklilik olanağı var.

Reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesi bekleniyor, bu da Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.

Resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen bu tablo, işe başlama tarihleri dikkate alınarak emeklilik yaşını ve prim gün sayısını gösteriyor.