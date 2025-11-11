

Olay saat 07.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki yeşil alanda meydana geldi. Tarık B.(37) arkadaşı ile tarlalık alanda ateş yakıp alkol almaya başladılar. Alkol aldıktan sonra 2 gençte yere yatarak sızdı. Ateş Tarık B.'nin kıyafetlerine sıçradı. Pantolonu yanmaya başlayan genç acılar içinde uyandı. Arkadaşının müdahalesiyle söndürülen gencin, bacaklarında 2. derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ