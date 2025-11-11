

Olay saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İhsaniye mahallesinde bir evde meydana geldi. Bunalıma giren Tuncay D.(26) odasındaki tüfekle ateş etti. Sesi duyan ailesi şokun ardından 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ