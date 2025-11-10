Çipler, akıllı telefon ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Ancak üretim teknolojisi küçüldükçe, yani çipler daha ileri seviyeye ulaştıkça maliyetler de artabiliyor. Bu durum Apple dahil tüm akıllı telefon üreticilerini doğrudan etkiliyor ve son dönemde üretim maliyetlerindeki artışla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TSMC, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle Apple gibi müşterilerine çip fiyatlarını yükselteceğini açıkladı. Özellikle 5 nanometreden daha küçük çiplerde, Apple’ın M3, M4, M5 ve A16-A19 işlemcilerinde kayda değer fiyat artışları bekleniyor. Sızıntı kaynağı yeux1122’ye göre bu durum, Apple’ın gelecekteki cihazlarının maliyetine de doğrudan yansıyacak, yani kullanıcı fiyatlarına artış olarak dönecek.