Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesi alanda incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanındaki incelemelere İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün düzenlenecek olan ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çalışmaları Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş inceledi.

31 Mart Yerel Seçimler öncesi yapılacak mitinge binlerce vatandaş ve siyasetçilerin katılması beklenirken, miting alanına ellerinde bayraklarla gelmeye başlayan vatandaşlar X-Ray’lardan geçerek alana girmeye başladı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı alanda sağlık ekipleri de hazır bulundu.