Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde D-130 kara yolundan sokağa dönen cip ile emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında D-130 kara yolu Körfez Mahallesi geçişi İzmit istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 17 ACE 479 plakalı cip, Cin Gülü Sokağa döndüğü esnada, emniyet şeridinde ilerleyen Osman K. hakimiyetindeki 61 HC 584 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Osman K. ve otomobildeki N.M. isimli kadın yolcu savrulan motosikletle yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Osman K. ve N.M., Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Osman K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.