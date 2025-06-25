Göreve geldiği günden bu yana Antalyaspor taraftarından gördüğü ilgi ve sevgiye vurgu yapan Belözoğlu, kararının detaylarına girmemeyi tercih etti. Görev süresi boyunca imkanlar ölçüsünde takımı en iyi şekilde mücadeleye hazırladıklarını belirten teknik adam, yeni sezon için oluşan şartların devam etmesini imkansız kıldığını söyledi.

Göreve veda ederken, kulüp içi işleyişe ve mesleğine duyduğu saygı nedeniyle ayrılık sebeplerine dair daha fazla açıklama yapmadı. Tesis personeli, teknik ekip, oyuncular, kulüp yönetimi ve Antalya şehrine teşekkür eden Belözoğlu, görev süresi boyunca şehirde birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Antalyaspor’un başında çıktığı 20 maçta 1.15 puan ortalaması yakalayan Emre Belözoğlu, duygusal mesajıyla görevi noktaladı.