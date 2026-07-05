Yeni yönetimin, altyapı organizasyonunu daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve geleceğin İnegölsporlu futbolcularını yetiştirmek amacıyla çalışmalarına başladığı belirtildi.

“ALTYAPI, KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİDİR”

Altyapı Başkanı Sercan Şen, yeni yönetim kuruluyla birlikte önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Altyapı, kulübümüzün geleceğinin temelidir. Yönetim kurulumuzla birlikte çocuklarımızın hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, planlı ve disiplinli bir çalışma yürüteceğiz. Hedefimiz, Sultan Su İnegölspor altyapısını daha güçlü bir yapıya kavuşturarak A takımımıza ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaktır. Yeni dönemin kulübümüz ve tüm camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

YENİ YÖNETİM GÖREVE BAŞLADI

Açıklanan Altyapı Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Sercan Şen – Altyapı Başkanı, Mahmut Demirtaş, Murat Aydın, Muhammet Ergün, İbrahim Işıkoğlu, Rıdvan Ünlütekin, Ergün Topal, Ahmet Hacılar, Erdal Recep Bayraktar, Remzi Kaldırım, Mehmet Budak, Erkan Er.

HEDEF GÜÇLÜ GELECEK

Yeni yönetimin, Sultan Su İnegölspor altyapısında sportif gelişimin yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesi, genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması ve kulübün altyapı vizyonunun daha da ileri taşınması adına çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.