Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan maçında attığı gol, EURO 2024 grup aşamasının ilk maçlarında atılan en güzel gol olarak seçildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarının ilk maçlarının en iyi golü belirlendi. A Milli Takım'ın Gürcistan'a karşı oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol, turnuvanın ilk turundaki en güzel gol olarak seçildi.

UEFA'nın EURO 2024 sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, Mert Müldür'ün golü için "Mert Müldür'ün müthiş vole vuruşu turun golü olarak taçlandırıldı" ifadesi kullanıldı.

Oylamada, Arda Güler'in attığı gol üçüncü sırayı alırken, Romanya'nın oyuncusu Stanciu'nun Ukrayna'ya karşı kaydettiği gol ikinci sırada yer aldı. İtalya ile Arnavutluk arasında oynanan maçta Barella'nın attığı gol ise dördüncü oldu.