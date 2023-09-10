Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen şiir buluşmasına ilgi yoğun oldu.

Ayvalık’taki şiir buluşması; Özge -Tozan ikilisinin “Şiirli Şarkılar” Müzik dinletisi eşliğinde Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde şiir severleri bir araya getirdi.

Moderatörlüğünü şair yazar Gültekin Emre’nin yaptığı, Güven Turan’ın onur konuğu olarak katıldığı bulaşmada şairler; Acem Özler, Ayşe Nalan, Aytekin Karaçoban, Bedri Karayağmurlar, Bülent Güldal, Didem Gülçin Erdem ve Tozan Alkan şiirleriyle renk kattı.

Şiir severlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Belediye Başkan vekili Tülay Çankaya da hazır bulundu.