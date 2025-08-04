Temmuz ayında aylık enflasyon, geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise enflasyon, son 12 ayda 28,3 puan azalarak yüzde 33,5’e düştü. Gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu ise yüzde 20,7 seviyesinde kaydedildi. Üç yılı aşkın süredir yüzde 50’nin üzerinde seyreden hizmet enflasyonu ise ilk kez bu eşiğin altına indi.

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, yıl sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tahmin aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında yatırım ortamı ve finansal koşulların iyileşmesine de dikkat çeken Şimşek, "Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.