Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak duyurdu.

Buna göre, kira zam oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Bu durumda, kira sözleşmesi bu ay sona eren işletme sahipleri, kiralarını yüzde 41,13 oranında artırarak ödeyecek.

Geçtiğimiz ay kira artış oranı ne kadardı?

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu. Buna göre, Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.

Ağustos 2025 kira artışı hesaplama örneği

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Mevcut kira bedeli: 10 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz artış oranı: %41,13

Kira artış tutarı: 4 bin 013 TL

Aylık yeni kira tutarı: 14 bin 013 TL