Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 33,52 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 2,34 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,90’a gerilemesini öngörüyordu. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini temmuz itibarıyla yüzde 30,32 seviyesinde oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş, enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterirken; yıllık enflasyon ise, yüzde 35,05 olarak hesaplanmıştı.

TCMB, aylık enflasyonda geçici artışa işaret etmişti

24 Temmuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Öncü veriler Temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır. Buna karşın, ana eğilimin ılımlı seyredeceği öngörülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2003=100 bazlı TÜFE, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, Aralık 2024’e göre yüzde 19,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,13 oranında arttı.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

Aylık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki değişimler; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07, ulaştırmada yüzde 2,89 ve konut grubunda yüzde 5,78 artış olarak kaydedildi. Bu grupların aylık enflasyona katkısı ise gıdada yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla endekste yer alan 143 temel başlıktan (COICOP 5’li düzey) 18’inin endeksi gerilerken, 5 başlıkta değişim yaşanmadı. Geriye kalan 120 temel başlığın endeksinde ise artış gözlendi.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 33,77

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.