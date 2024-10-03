Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 oranında bir artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYON DA BELLİ OLDU

Enflasyonun son 12 ayda kaydettiği artış yüzde 88,63 olarak belirlendi.

ENAG’ın verilerine göre, giyim ve ayakkabı kategorisinde en yüksek artış yaşandı ve bu artış yüzde 10,93 olarak kaydedildi.

Sağlık sektöründe herhangi bir enflasyon artışı yaşanmazken, konutta yüzde 6,97 oranında bir artış görüldü.

ENAG’ın verilerinin ardından, gözler TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi.