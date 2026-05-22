Bursaspor Başkanı Enes Çelik, göreve geldikleri dönemde 2 milyar 12 milyon 969 bin 336 TL olan kulüp borcunun, 22 Mayıs 2026 itibarıyla 391 milyon 181 bin 358 TL’ye indirildiğini açıkladı.

Bursaspor'da Başkan Enes Çelik ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından, 2 milyar lirayı aşan borcun yaklaşık 1 milyar 600 milyon 818 bin TL'si ödendi. Böylece kulübün kalan borcu ise 391 milyon 181 bin 158 TL'ye geriledi.

Çelik açıklamasında, "22 Mayıs 2026 itibarıyla kulübümüzün toplam borcu 391 milyon 181 bin 358 TL'dir" ifadelerini kullanırken, mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.