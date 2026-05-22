Savunma sanayisinde son yıllarda artan yerli üretim kapasitesi ve millileştirme hamleleri, Türkiye'nin küresel ölçekte dikkat çeken bir üretim merkezi haline gelmesine katkı sağladı. Dünyanın birçok ülkesinin Türkiye'de geliştirilen savunma sanayi ürünlerine yöneldiği belirtilirken, sektörde sürdürülebilir büyüme için güçlü üretim altyapısı ve tedarik zincirinin önemi öne çıkıyor.

TCK by Kıraç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, Türkiye'de savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, 'Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri çok büyük atılımlar yaptı son yıllarda. Tüm dünyada Türkiye savunma sanayisi ismini duyurdu. Birçok ülke Türkiye'yi savunma sanayi üssü gibi görüyor, dünyanın birçok ülkesi Türkiye'den bu ürünleri tedarik ediyor' dedi.

''Dışa bağımlılık azaldı büyüme bu hamleyle tetiklenmiş oldu''

Yerli üretimin önemine dikkat çeken Malçok, 'Yerli üretim ile Türkiye'nin bağımlılığı çok düşük seviyelere geldi. Savunma Bakanlığımız millileştirme projesi başlattı. Ciddi bir atılımdı, dışa bağımlılık azaldı büyüme bu hamleyle tetiklenmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Sanayide yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Malçok, 'Türkiye'de ve dünyada ciddi gelişmeleri sanayiciler olarak yakından takip ediyoruz. Ülkemizi iç pazarda ve yurt dışında tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' diye konuştu.

Savunma sanayisinde güçlü üretim altyapısı ve yerli tedarik zincirinin önemine vurgu yapan Malçok, 'Savunma sanayisinde sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri güçlü yerli üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarına sahip tedarik zinciridir. Bu alandaki yatırımlarımızı uzun vadeli bir perspektifle sürdürüyoruz' dedi.