Edirne'de Enez Sahil Sakinleri Derneği, çam ormanına yakın bir konumda bulunan Enez Çöplüğü’ndeki olumsuzluklara dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı ENEZ Sahil-Der olan Sahil Sakinleri İle Dayanışma ve Değişim Derneği, çöplükten yetkili ve sorumlulara seslendi.

Dernek Başkanı Ulaş Demiray, 10 yıl öncesine göre önemli bazı düzenlemeler olmasına, önlem alınmasına rağmen çöplüğün halen yangın konusunda önemli bir tehlike oluşturduğunu belirterek, “Enez’in çöpleri “Artık buraya atılmıyor” dense de bunun tamamıyla doğru olduğunu düşünmüyorum. Enez Belediyesi çöplerini her gün 100 kilometere uzağa taşımak zorunda. Bu Enez Belediyesi için büyük külfet! Bu alanın güvenli hale getirilmesi konusunda Enez Kaymakamlığının Enez Belediyesinin yapabilecekleri sınırlı ve yetersizdir. Edirne Valiliği bu sorumluluğu üstlenmeli, maddi katkı, iş makineleri ve personel desteği ile mevcut çöplerin de bir an önce buradan taşınması konusunu hızla çözümlemelidir. Ya da burada Belediyenin işleteceği bir ÇÖP AYRIŞTIRMA tesisi Devlet tarafından hızla finanse edilip, kurulmalıdır" diye konuştu.

10 yıldır milletvekili olan Fatma Aksal'ın ve bugünün CHP Milletvekillerinin, İl Genel Meclis Üyeleri’nin bu çöplüğü görmeye geldiklerini hiç duymadığını o nedenle onların da tehlikenin farkında olmadıklarını vurgulayan Başkan Demiray, Edirne Valiliği de Edirne merkezde Belediye Başkanlığı ile yarışır bir görüntü sergilerken Enez’in çok özel sorunları ve beklentilerinin farkına varamadığını iddia etti.

"Millet Bahçesi, Kürek yarışı gibi konularda enerji tüketiyor" diyen Başkan Demiray, "Enez’in gerçek sorunları ve çözümleri konusunda Valiliğin ve Edirne bürokratlarının hiçbir gayreti görünmüyor. Örneğin ben 50 yıldır Enez’de İl Kültür Müdürlüğü’nün tek bir çivi çaktığını görmedim. Örneğin İl Orman Müdürü gelip de bu ormanın içine yayılan poşetleri, kağıtları görse burasını temizlemeden uyku uyuyabilir mi?”diye konuştu. Demiray, Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Enez’deki STK’lar olarak hep birlikte Valiliğin dikkatini yoğun bir şekilde Enez üzerine çekilmesi gerektiğini belirterek, Sahil Derneği olarak kendi üzerlerine düşeni sonuna kadar yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.