Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, yurt dışında yer edinmek isteyen Türk teknik direktörler için tek yolun uluslararası başarı olduğunu söyledi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya Milli Takımı’nın hedefleri, A Milli Takım’ın EURO 2024’teki şansı ve Süper Lig’de şampiyonluk yarışına dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Kenya futbolunda Kenyalıların ilk defa umutlu olduğunu söyleyebilirim”

Kenya futbolu için son dönemlerde iyi sonuçlar alıklarını belirten Engin Fırat, ülkedeki herkesin gelecek için umutlu olduğunu dile getirdi. Haziran ayında oynayacakları Burundi maçının kendileri için önemli olduğunu aktaran Fırat, “Bizim FIFA’dan onaylı stadımız olmadığı için evdeki maçları da dışarıda oynuyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Normalde haziran ayında iki maçımız da evde olacaktı, mecburen Malavi’de oynuyoruz. Bunlar tabii ki dezavantajlar ama takımın özellikle deplasmanda gösterdiği performanstan dolayı memnunum ve umutluyum. İlk defa yurt dışına bir kupa kazandık, son 1 senede deplasmanda 5 tane galibiyet var. İyi sonuçlar elde ettik. Son 3 maçta da 3 galibiyet aldık ve 12 gol attık. Bunların hepsi umut verici. Haziranda Burundi ile oynayacağız. Onları yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra da Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile oynayacağız. Kenya futbolunda Kenyalıların ilk defa umutlu olduğunu, bir gelecek gördüğünü söyleyebilirim. 2027 Afrika Şampiyonası Kenya’da olacak. Şu anda da ülkede çok umutlu herkes ve bundan sonra yatırım da olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk hocalar yurt dışında bir yer edinmek istiyorsa tek yol uluslararası başarıdır”

Yurt dışında çalışmak isteyen Türk antrenörlere tavsiyelerde bulunan Engin Fırat, “Türkiye Ligi’nde ne yaptığınız hiç kimsenin umurunda değil, herkes uluslararası arenada ne yaptığınıza bakıyor. Fatih Terim yurt dışından teklif alıyorsa Türkiye’de ne kadar şampiyonluk yaşadığı değil, Avrupa kupalarında yaptığı başarılar önemli. Moldova gibi güçsüz olarak görünen takımların başına geçtiğinizde Fransa’ya kafa tutuyorsanız, Ruslarla berabere kalabiliyorsanız. Bu herkesin ilgisini çekiyor. Bu anlamda Türk hocalar yurt dışında gerçekten bir yer edinmek istiyorsa tek yol uluslararası başarıdır” diye konuştu.

“EURO 2024’te gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum”

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’teki şansını da değerlendiren Fırat, “Çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunuzu düşünüyorum. Birçok oyuncumuz daha genç. Bu oyuncular maksimum performanslarını belki dört sene sonraki Avrupa şampiyonasında gösterecekler. Ama bu EURO 2024 için de umutluyum. Gruptaki takımlar daha fazla orta saha futbolu benimseyen, topsuz oyunda o kadar agresif olmayan takımlar. Bunun bizim için avantaj olduğunu ve gruptan da rahat çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Biz çocukları çok çabuk yıldız yapıyoruz, çok çabuk da bitiriyoruz”

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy’un daha fazla gelişim göstermesi gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, “Semih ilk önce kendisini Türkiye’de kanıtlasın. Biz çocukları çok çabuk yıldız yapıyoruz, çok çabuk da bitiriyoruz. Zaman verin bu çocuğa, özgüven verin, gerekirse ümit milli takımda kendini kanıtlasın. Semih’in Avrupa şampiyonasında bu seviyede ön plana çıkacağına inanmıyorum. Arda da (Güler) Türkiye’de neden daha fazla zaman verilmiyor diye konuşulurken görüyorsunuz şimdi Real Madrid’de çok rahat bir şekilde oynatıyorlar. Aynısını bizim de yapmamız lazım. Çocuklara bu zamanı vermemiz lazım. Çok fazla beklenti oluşturuyoruz. Rahat bırakın, rahat gelişsinler bu çocuklar” cümlelerini kullandı.

“Galatasaray’ın iki maç kaybetme ihtimali çok zayıf”

Son olarak Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Engin Fırat, “Ben bir Türk taraftar olarak şampiyonluktan daha fazla UEFA Konferans Ligi’nin kaybedilmesine üzüldüm. Çünkü bence Fenerbahçe’nin bu kupayı bu sene kesin kazanması gerekiyordu. Fenerbahçe’nin bu kupayı kazanamamasına çok üzüldüm. Türkiye için çok iyi olacaktı. Bu kupayı kaybetmesi ile bence o gün Fenerbahçe şampiyonluğu da kaybetti. Takımların şu andaki form durumuna baktığım zaman özellikle Galatasaray’ın ön plana çıkmasının en büyük nedeni Ziyech ile Kerem Demirbay. İkisi de çok formda, ikisi de Türkiye Ligi’nde çok ender görülen pasları her hafta atıyorlar. Bu oyunculara bir de Mertens’i eklediğiniz zaman Barış Alper gibi bana göre normal bir oyuncuyu bile yıldız yapıyor bu adamlar. Galatasaray onun için çok rahat gole gidebilen, çok rahat çözüm bulabilecek bir takım. Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşıyor. Galatasaray’ın 2 maç kaybetme ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.