Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) finale yükselen ilk takım belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cleveland Cavaliers ile karşılaşan New York Knicks, rakibini 130-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Üst üste 11. play-off galibiyetini alan ve Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı. Knicks'te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaund, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla mücadele etti. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.