Epilepsi yaşayan kişilerde bilinç kaybı, titreme görülür. Ülkemizde bu hastalığın görülme oranı ise %1’dir.

Hastalık daha sonradan oluşmaktadır. Yani kronik bir hastalıktır. Doğum anında veya daha sonradan beyine alınan bir hasar sonucunda ortaya çıkabilir.

Epilepsi denildiğinde ilk akla gelen durum ise nöbetlerin yaşanmasıdır. Bu nöbetler aniden oluşur ve beynin tümüne veya belirli bir alana yayılır. Buna göre farklı nöbet tipleri oluşur. Bu nöbetlerin büyük bir çoğunluğu yarım dakika ile 2 dakika arasında sürer. Eğer 5 dakikadan daha uzun bir nöbet yaşanıyorsa acil müdahale edilmesi gerekir.

Epilepsi Nöbet Tipleri

Epilepsi doğrudan beyinle alakalı bir hastalık olduğu için farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı nöbetlerde zamanı-mekanı algılayamama, hantallık, uyuşukluk, hareket edememe, garip tat ve koku alma, konuşmada güçlük gibi durumlar görülebilir. Nöbet yaşayan kişilerse genellikle bu durumun farkında olmaz. Bilinen üç tip nöbet vardır. Bunlar;

Basit Parsiyel Nöbet

Kompleks Parsiyel Nöbet

Jeneralize Nöbet

Epilepsi Belirtileri

Aslında yukarıda epilepsi nöbetleri sırasında yaşanan durumlardan bahsettik. Eğer bir kişi yukarıdaki saydıklarımız gibi 2 kere nöbet geçirdiyse vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Epilepsi beyindeki fonksiyonları ilgilendirdiği için etkilediği alana ait olan bölgeyi yönetir ve buna bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Epilepsi belirtileri ise şunlardır:

Vücut kasılmaları

Bilinç kaybı

Kollarda ve bacaklarda kontrolsüz sallanma

Normalden çok hızlı olarak baş sallama

Diyalog halindeyken birden susma ve geç cevap verme

Gözün sabit bir noktaya uzun süre bakması

Normalden hızlı göz kırpmak

Korku, kaygı gibi duyguları aniden yaşama

Epilepside nöbet geçirmeden öncede belirtiler ortaya çıkabilir. Bu duruma aura denir. Aura aşamasında görülen belirtiler ise şunlardır:

Uyuşma

Görmede ve duymada bozukluk

Anormal koku alma

Mide bulantısı, kusma hissi

Aniden korku hissetme

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Epilepsi hastalarının çoğu, anti epileptik adı verilen epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar sayesinde nöbetler engellenmeye çalışılır. ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması sonucunda iyileşme ihtimali yüksektir, ancak ilaç tedavisinde başarılı olunamayan vakalar da bulunabilir. Bu hastalar için epilepsinin kaynağı araştırılır ve sorunu çözmek için cerrahi müdahale gerekebilir.

Bir diğer önemli konu ise kişinin beslenmesidir. Bu süreç içerisinde ketojenik diyet uygulanır. Bazı epilepsi hastaları için etkili olan bu beslenme şekli yağdan çok zengin beslenilmesine dayanır.

Günlük hayatınız içerisinde yaşanan nöbetler kişide psikolojik ve fiziksel sorunlar doğurabilir. Bu yüzden nöbetlerin en aza indirgenmesi için hayatınızda şunları uygulamalısınız.

İlaçları düzenli almak.

Günde muhakkak 8 saat uyumak.

Fiziksel aktiviteler/spor yapmak.

Alkol tüketimini durdurmak.

Sigara tüketimini durdurmak.

Epilepsi Nöbeti Geçiren Birine Nasıl Müdahale Edilir?

Epilepsi nöbeti geçiren biri için düşerken yaralanma olayları çokça yaşanmaktadır. Bu yüzden çevredeki kişiler bilgilendirilmeli ve bu duruma dikkat edilmelidir. Hasta yan yatırılmalı ve kafasının altına kıyafet gibi yumuşak şeyler koyulmalıdır. Ayrıca etrafı kapatılmamalı rahat bir şekilde nefes alması sağlanmalıdır. Nöbet süresince hastaya su içirmek, soğan koklatmak, yüzünü ıslatmak gibi davranışlar sakıncalıdır. Doğru pozisyon sağlandıktan sonra nöbetin bitmesi beklenmelidir.