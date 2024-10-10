Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sosyal medya üzerinden Köfteci Yusuf markasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özel, “Merkezi Yenişehir’de bulunan Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki şubeleriyle ucuz ve kaliteli ürünler sunuyor” dedi. Markanın kurucusu Yusuf Akkaş’a destek verdiklerini vurgulayan Özel, yaşanan olaylar sonrası şirket içinde soruşturma başlatılacağını belirtti. Ayrıca, bakanlığın tespit ettiği sorunların kısa sürede düzeltileceğine ve markanın değerini koruyacağına inandığını ifade etti. “İyiler her zaman kazanır. Bu durumu sabırla takip edeceğiz” diye ekledi.

Muhabir: Şerife öz